'Slapen op de middenstip van de stad: wie wil dat nou niet?'

Oud-inwoners van Groningen laten terugkeren naar Stad, dat is het idee van Groninginnedag. Deze zaterdag is het zover.

Zo'n honderd gasten kamperen vrijdagnacht alvast op de Grote Markt, in kartonnen tenten. 'Je slaapt als het ware op de middenstap van de stad. Wie wil dat nou niet?'Organisator Henk Witteveen kijkt uit naar de eerste Groninginnedag. Al blijft het afwachten of het echt een succes wordt. 'Maar als we iets op sociale media plaatsen, ontploft het wel een beetje. En de verkoop van de onderdelen waar kaarten voor gekocht moeten worden, loopt goed. We kunnen wel zeggen dat het leeft.'De Grote Markt is dus omgetoverd tot een tijdelijke camping. 'Natuurlijk zijn er genoeg hotels, dit is een ludieke actie.'Het idee is dat mensen die vroeger in Stad woonden of studeerden, op Groninginnedag een reden hebben om weer terug te komen. 'Om oude verhalen op te halen, of weer eens langs te gaan in kroegen of restaurants waar ze vroeger kwamen.'