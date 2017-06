Noord Vandaag: 'Stop met het ophogen van de dijken'

Stop met het oneindig ophogen van de dijken, want daar houden we het water niet mee tegen. Dat is de boodschap van onderzoeker Mans Schepers van de Jonge Waddenacademie in Noord Vandaag.

'Ophogen van dijken is enorm kostbaar', zegt zijn collega Eelko Folmer. 'En naarmate de zeespiegel hoger wordt, is het steeds minder houdbaar. We zijn ingesteld op droge voeten. Maar als je weet dat jaarlijks of twee keer per jaar je huis onderstroomt... Is dat een ramp? Wel als je er niet op voorbereid bent.''Je zou je ook, in een extreem geval, kunnen voorstellen dat je weer op wierden gaat wonen', oppert Schepers in de studio van Noord Vandaag.Komend weekend is de TT in Assen. Voor Meta van der Velde wordt het hoe dan ook emotioneel. Waarom? Dat zie je in Noord Vandaag.En hoe staat het met de sfeer op de TT-camping? Verslaggever Robert Pastoor geeft het antwoord.- De gemeente Groningen gaat bemiddelen in de maaltijdrel die speelt in de Vondelflat- Bij een arbeidsongeval in Delfzijl raakten twee mannen zwaargewond- In Delfzijl raakte een kraan verzeild in drijfzand. Lukt het om hem er weer uit te krijgen?- Een conflict over de bedrijfsnaam van Loods G in de stadBekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist