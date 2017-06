Mollema heeft één landgenoot aan zijn zijde in de Tour

Wielrenner Bauke Mollema heeft in de komende Tour de France één Nederlandse ploeggenoot aan zijn zijde: Koen de Kort. Trek-Segafredo maakte vrijdagmiddag de selectie bekend. Mollema is vanaf 1 juli drie weken lang de meesterknecht van kopman Alberto Contador.

De Tour start met een tijdrit in het Duitse Düsseldorf. Voor Mollema wordt het de zevende Tour. Hij mocht in de Giro d'Italia voor zijn eigen kansen rijden en werd zevende. In de Tour zet de ploeg alles op de Spanjaard Contador, die het geel won in 2007 en 2009.Naast Mollema, De Kort en Contador selecteerde Trek-Segafredo André Cardoso (Portugal), Fabio Felline (Italië), John Degenkolb (Duitsland), Markel Irizar (Spanje), Michael Gogl (Oostenrijk) en Jarlinson Pantano (Colombia).