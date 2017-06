Autokrasser blijft langer vastzitten; al meer dan 220 aangiftes

De 40-jarige Stadjer die is opgepakt voor het bekrassen van auto's blijft twee weken langer vastzitten.

De politie heeft ondertussen al meer dan 220 aangiftes binnengekregen.De Stadjer werd dinsdagavond op heterdaad betrapt toen hij twee auto's bekraste in de Herman Colleniusstraat in Stad. Daarvoor is hij aangehouden.Of hij ook verantwoordelijk is voor alle andere bekrassingen, wordt nog uitgezocht. 'We zijn nog druk bezig met het onderzoek', aldus de politie op Facebook.