Ontslagen kunstdocenten gaan als groep verder

Tien kunstdocenten gaan na de zomervakantie zelfstandig dans-, theater- en muzieklessen geven in Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Ze zijn dit jaar ontslagen bij cultuurhuis IVAK vanwege ingrijpende bezuinigingen, maar willen uit liefde voor hun vak graag doorgaan.

De leraren hebben zich verenigd in docentencollectief KunstDelta. Ze willen het cultuuronderwijs in hun gemeenten op peil houden en gaan zelfstandig lessen aanbieden.Het IVAK viel rechtstreeks onder de drie DAL-gemeenten. Omdat de gemeenten wilden bezuinigen op cultuur, moest het IVAK op eigen benen gaan staan. Het cultuurhuis wordt daarom een zelfstandige stichting die zich voornamelijk op cultuurlessen op scholen gaat richten. Individuele lessen zijn er niet meer bij.Gevolg is dat deelnemers die privélessen willen volgen, zijn aangewezen op KunstDelta. Daar moeten ze fors meer betalen, omdat dat collectief geen subsidie krijgt. In sommige gevallen gaat het lesgeld met driehonderd procent omhoog 'De bezuinigingen raken de cultuursector heel hard', vertelt secretaris Hermien Aartsen. 'We zagen het ook al op andere plekken in het Noorden, en nu is Delfzijl aan de beurt. Als je nu als gezin op muziekles zit, is het straks niet meer te betalen.'De politiek bemoeit zich ook met de ontwikkelingen op cultuurgebied in de DAL-regio. Coalitiepartij Fractie 2014 in Delfzijl wil dat de gemeente nog voor de zomer met een financiële tegemoetkoming komt om cultuurlessen betaalbaar te houden.