Aantal inentingen blijft afnemen; GGD Groningen maakt zich zorgen

GGD Groningen is bezorgd over de afname van het aantal kinderen dat wordt ingeënt. De instelling ziet dat het aantal gevaccineerde kinderen licht daalt.

Waarom het aantal inentingen afneemt, is onduidelijk. Harry Doedens van GGD Groningen vermoedt dat het komt door gebrekkige kennis bij ouders. 'Mensen denken dat die ziektes niet meer bestaan. Waarom zou je een gezond lichaam inenten? Maar juist doordat de vaccinaties worden gegeven, ontstaan die kinderziektes niet meer.'Volgens Doedens wordt nu nog 95 tot 98 procent van de kinderen gevaccineerd, maar moet dit niet veel lager worden. 'Als de vaccinatiegraad onder de negentig procent komt, lopen baby's risico's.'Doedens doelt erop dat jonge kinderen nog niet ingeënt kunnen worden. Tegelijkertijd kunnen ze wel besmet worden door jonge kinderen die geen prik hebben gehad. Het gaat met name om de mazelen.De GGD houdt komend najaar enkele voorlichtingsavonden over vaccineren. Begin dit jaar waren er ook drie gepland. Twee daarvan gingen niet door vanwege een gebrek aan aanmeldingen. 'Dat kan ook te maken met hoe we de bijeenkomsten in de markt hebben gezet', denkt de GGD.Doedens benadrukt dat mensen met vragen over vaccinaties altijd contact kunnen opnemen met het consultatiebureau.Het RIVM doet landelijk onderzoek naar waarom het inenten van kinderen steeds minder populair wordt. Het aantal inentingen ging voor het derde jaar op rij achteruit.