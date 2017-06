Kasper B. gaat in hoger beroep

Kasper B. gaat in beroep tegen zijn straf van twintig jaar cel. B. werd vorige week veroordeeld voor de moord op zijn ex-vrouw Hilly Rogaar uit Veendam.

B. zou haar hebben bedwelmd en daarna met een kussen hebben verstikt. Omdat zijn kinderen thuis waren ten tijde van de moord en haar de volgende ochtend vonden, kreeg B. een hogere straf dan het openbaar ministerie had geëist.De verdachte liet direct na afloop al weten teleurgesteld te zijn over de hoogte van de straf.Zijn advocaat Tjalling van der Goot zei dat B. kan begrijpen dat de rechtbank hem verantwoordelijk acht voor het overlijden van Hilly. Maar dat het moord - en dus gepland - is, daar is de man het volgens Van der Goot niet mee eens.Een zittingsdatum is nog niet bekend.