Nijland: 'Ritsu Doan kent geen Engels, maar Fandi toch ook niet?!'

Directeur Hans Nijland is ervan overtuigd dat de Japanse aanwinst Ritsu Doan gaat slagen bij FC Groningen. Dat laat hij weten in Helsinki, waar hij tijdens de terugreis vanaf Japan een tussenlanding maakt.

'Het is een geweldige voetballer', zegt een blije Nijland. Hij is duidelijk in zijn nopjes met de aanwinst, die een jaar wordt gehuurd van de Japanse topclub Gamba Osaka. Hij heeft een optie tot koop bedongen. Donderdagnacht waren Nijland en technisch manager Peter Jeltema in Japan om de laatste formaliteiten af te ronden.Dat het voor een jonge Japanse jongen (19 jaar) een grote stap is naar Nederland, waar de taal en cultuur compleet anders is, is volgens Nijland geen probleem.'Nee, hij kent inderdaad geen Engels. Maar dat kon Fandi ook niet. En Suarez, Kostic en Tadic ook niet. Maar die hebben ook een fantastische carrière gehad, niet dan?'De directeur gaat nog even door: 'Je doet net of we nooit een buitenlander naar de FC hebben gehaald. Zullen we het even over zijn voetballende kwaliteiten hebben? Het is namelijk een geweldige voetballer.'Toch beaamt Nijland dat het handig is als Doan de Nederlandse taal machtig is. 'Hij gaat zo snel mogelijk op Nederlandse les. En zoals we dat altijd doen met nieuwe spelers zullen we hem elke dag zo goed mogelijk begeleiden.''Maar ik maak me geen zorgen', vervolgt hij. 'Het is een intelligente, goeie jongen. Ik denk dat hij hier kan slagen.'Dat het marketing-technisch een slimme aanwinst is, zegt Nijland bijzaak te vinden. 'Maar je hebt gelijk, toen we Hyun-jun Suk uit Zuid-Korea vastlegden, kregen we direct al aanbiedingen om aan prestigieuze toernooien in Zuid-Korea mee te doen. En de media-aandacht vanuit Azië was ook groot. Dus wat dat betreft: alleen maar goed.'Ritsu Doan wordt donderdag medisch gekeurd en daarna aan de pers gepresenteerd.