Veendammer sportclubs denken na over sponsormodel

Een overkoepelende stichting voor de sportclubs aan de Langeleegte. Een aantal sportclubs die in de toekomst gebruikmaken van het sportcomplex, denkt daar in elk geval over na.

'We hebben gezegd: ga nou samen zitten, ga samen de grotere sponsoren benaderen die je bijvoorbeeld op het stadiongebouw kunt zetten met naam en al. En pak als verenigingen daarnaast je eigen kleine sponsoren', zegt wethouder Henk Jan Schmaal. 'Maar we gaan niet op de stoel van de verenigingen zitten, het is vooral aan de clubs zelf.'Bij Veendam 1894 zijn ze enthousiast over het voorstel van de gemeente. 'Dit plan staat nog in de kinderschoenen, maar we staan er open voor', zegt voorzitter Steffen Swarts. 'Het is door de gemeente geopperd en er wordt een vervolgafspraak gemaakt.'Een van de opties die de clubs mogelijk kunnen inzetten is het werven van sponsoren, waarbij het hoofdgebouw van het stadioncomplex ruimte bevat voor de sponsoruiting van de deelnemende bedrijven. Het geld wordt vervolgens verdeeld tussen de clubs. Door het plan hopen de clubs mogelijk grotere bedrijven sneller over de streep te trekken.'Maar zover zijn we nog niet', vervolgt Swarts. 'Het idee ligt er nu, en dat idee moet worden uitgekristalliseerd.'Ook de Judoschool Veendam, dat in de toekomst gevestigd zal zijn aan de Langeleegte, staat open voor het plan. 'Ik weet eigenlijk niet dat dit plan speelt', zegt eigenaar Marcel Joling. 'Maar in mijn ogen zou het heel goed zijn. Door deze samenwerking kun je elkaar versterken. Ik ben benieuwd of dit lukt, in mijn ogen zou het in elk geval goed zijn.'Wielervereniging Stormvogels, eveneens toekomstig gebruiker van het stadioncomplex is eveneens geïnteresseerd.