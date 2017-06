Mensen met een T-Mobile-abonnement hadden vrijdagavond last van geen tot weinig telefoonbereik op Schiermonnikoog. Klanten hebben hierover geklaagd.

Op de storingspagina van T-Mobile was te zien dat er vrijdagavond geen dekking was op het eiland. Een woordvoerdster liet weten dat men bezig was de storing te verhelpen. De oorzaak is nog niet duidelijk. De storing werd in de loop van de avond opgelost.