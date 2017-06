Groningse dj geraakt door de bliksem tijdens wandeling met de hond

(Foto: Facebook Deetox)

De Groningse hardstyle-dj Diana Zwerwer, artiestennaam Deetox, is getroffen door de bliksem. Dat gebeurde donderdagavond tijdens een wandeling met haar hond, in Blaricum. Haar vriend woont in het Noord-Hollandse dorp.





Ze zou komend weekend op het podium staan bij het Defqon. 1 festival in Biddinghuizen, maar dat optreden gaat niet door. Haar management meldt op Facebook dat haar toestand stabiel is, maar dat Zwerwer de komende dagen nog een aantal onderzoeken moet ondergaan in het ziekenhuis.Ze zou komend weekend op het podium staan bij het Defqon. 1 festival in Biddinghuizen, maar dat optreden gaat niet door.

