Energy Academy uitgeroepen tot 'beste nieuwbouwgebouw van Stad'

Het gebouw van de Energy Academy Europe op het Zernikecomplex is uitgeroepen tot mooiste nieuwbouwgebouw in de stad Groningen. Zowel de vakjury als het publiek kroonde het gebouw tot winnaar van de Grote Groninger Gebouwenenquête.

De jury zette het Proton Therapy Center op de tweede plaats, het pand van restaurant Vapiano werd derde.Bij het publiek eindigde Vapiano eveneens als derde, maar werden de stadsappartementen OHK op de tweede plaats gezet.De Energy Academy Europe, onderdeel van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), staat te boek als het meest duurzame onderwijsgebouw van het land. Het gebouw zit vol duurzame snufjes.Zo zijn er zonnepanelen op het dak, maar de zon wordt ook gebruikt om lucht te verwarmen. In een zogenoemde wintertuin wordt die lucht verwarmd, waarna het een gangenstelsel onder de grond in wordt gezogen. In het gangenstelsel doet de aarde z'n werk. De aarde is in de winter namelijk relatief warm en in de zomer relatief koud. De lucht komt onder de grond op de gewenste temperatuur. Zo kan het gebouw in de zomer gekoeld en in de winter verwarmd worden.Regenwater wordt opgevangen in een grote tank. Dat water wordt weer gebruikt om planten water te geven en wc's door te spoelen.Eerder dit jaar viel de Energy Academy ook al in de prijzen tijdens een internationale wedstrijd voor duurzame gebouwen in de Britse hoofdstad Londen.