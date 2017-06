Kromowidjojo vlindert naar goud in Rome

Ranomi Kromowidjojo heeft vrijdag bij internationale wedstrijden in Rome de 50 meter vlinderslag gewonnen. De 26-jarige zwemster uit Sauwerd noteerde een tijd van 25,59 seconden.

Kromowidjojo had zich op deze afstand eerder al geplaatst voor de WK van volgende maand in Boedapest.De drievoudig olympisch kampioene was op het zwemgala Sette Colli in Rome ruim drie tienden sneller dan de Australische Holly Barratt, die zilver pakte. De derde plaats was ook voor een Nederlandse: Maaike de Waard.