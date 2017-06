Veel rook bij woningbrand in Groningen

(Foto: Martin Nuver-112 Groningen)

De brandweer heeft zaterdagochtend een brand geblust in een woning aan de Eeldersingel in Groningen.

Het was een kleine brand met veel rook in het pand. De brandweer ging er vanuit dat er nog mensen in de woning waren, maar dit bleek niet het geval. Rond 06.30 uur werd het sein brandmeester gegeven.

Door: RTV Noord Correctie melden