Muzieklessen voor toekomstige dj's in Westerkwartier

(Foto: RTV Noord)

Zit je als toekomstig dj in je eentje op je zolderkamertje te prutsen en wil je graag beter worden? Dan kan dat vanaf volgend seizoen bij de muziekscholen in Zuidhorn, Marum en Leek.

De scholen zijn op zoek naar dj's die lessen willen volgen. Computermuziek moet een nieuwe loot aan de stam van de muziekscholen worden.



Telkens nee verkopen

'We kregen vragen of wij ook computermuzieklessen gaven. Nee, dus. We moesten telkens nee verkopen', zegt muziekdocent Roelf Postma. 'Dat is jammer, want computermuziek is inmiddels heel groot. Kijk maar naar Armin van Buuren en Tiësto. Misschien zitten op zolderkamertjes in het Westerkwartier jongens en meisjes die wel een stap hoger willen. Die ruwe diamanten zoeken wij.'



Showcases

In week 28 geven de muziekscholen in Zuidhorn, Leek en Marum openbare lessen. Deze zogeheten showcases worden gegeven door Jeroen van Olphen en muziekleerlingen van het Noorderpoortcollege.



Postma: 'Tijdens deze showcases krijgen de bezoekers tips en kunnen ze kijken of ze lessen bij ons willen volgen. We staan in de startblokken om in september te beginnen.'

Door: RTV Noord Correctie melden