Column: Gemankeerde man

Het is nog vroeg in de morgen. Lientje is al naar het werk. Ik lig nog in bed. Ik heb een dagje vrij. ‘Eem lekker oetsloapen’, dacht ik de avond ervoor nog. Maar dat zit er niet in. De biologische klok heeft het alarm er vol op gezet. De ‘snoozknop’ kent mijn menselijk mechanisme niet.

Door het open slaapkamerraam hoor ik brommende mannenstemmen. In het donker schuif ik de gordijnen open. Het licht en de geur van de zomer komt me tegemoet. In de straat komen twee mannen aanfietsen. Ze zijn druk in conversatie, maar van het gebrom versta ik amper iets.



De ene man is op een damesfiets, de andere op een heren. De damesfietsman heeft een snor, de ander niet. De damesfietsman heeft een televisie op de pakjedrager, de ander niet. Die televisie is zo’n hele ouderwetse. Met een knoeperd van een kont er achter. Eentje uit het beeldbuistijdperk.



‘Most kieken hier binnen ze aant verbaauwen’, bromt de tv-man tegen de man zonder. Allebei kijken ze naar het huis van onze nieuwe overburen. Die zijn het huis van binnen grondig aan het slopen om naar hun wensen weer op te bouwen. Op de oprit staat een enorme container van de Oldenburgers vol met steen, tapijt en houten panelen. Helemaal bovenop ligt een aluminium keukentrap.



De man zonder tv, maakt een half rondje terug met zijn fiets, doet een paar trappen en rijdt de oprit van de overburen op. In één beweging trekt ie de keukentrap van de container hangt hem op zijn schouder en rijdt weer door. Voor ik van de verbazing ben bekomen, zijn de fietsende morgensterren met tv en keukentrap de hoek om. ‘Moin dokter’, komt me spontaan over de lippen.



Ik kijk naar mijn gazon. Mijn gras is een tikkie gelig. Jaloers kijk ik naar het gras van de buurman. Heerlijk sappig groen. Een kwartiertje later sta ik met tuinslang en gloednieuwe sproeikop op het stoepje mijn gazon te bewateren. Ik was altijd zo’n duimman. Met mijn duim kneep ik het eind van de tuinslang dicht voor een mooi sproeistraaltje. Maar zo’n sproeikop, die ik weer bij de andere buurman heb gezien, is toch wel handig. Je hebt allerlei verschillende standjes.



In de hoogste stand sproei ik net de geraniums in het erfscheidingsbordertje als ik plotseling ‘Moi’ achter me hoor. Ik schrik er van omdat ik er totaal niet op verdacht ben. Als ik me omdraai zwenkt de straal naar het raam van de buren en geeft het venster al een voorproefje van de glazenwasser.



‘Ie binnen toch dij man van Noord nait?’ zegt de modieus geklede nep-blonde vrouw met een witte fiets, een groot bruin zadel en een kinderzitje op het stuur, dat weer is afgeschermd door een plastic scherm. Ik draai aan de sproeikop zodat het sproeien stopt. ‘Joawoah dat klopt’. Ondertussen bedenk ik waar ik de vrouw van ken. Ze komt me ergens bekend voor.



‘Ik wor der altied zo kwoad om hè. Das toch nait normoal nait..’ Ik heb geen idee waar ze het over heeft. Kennelijk ziet ze het aan mijn gezichtsuitdrukking, want ik krijg meteen uitleg. ‘Ik lees altied joen columns. En as t over joen twijlingbruier gaait, den kin’k dat nait hebben nait…’ Ze kijkt er giftig bij. De vrouw komt met een heel verhaal dat je broers niet moet scheiden. En tweelingbroers al helemaal niet. Ze neemt woorden als mafkezen en farizeeërs in de mond als het over Kinderbescherming gaat.



Ik heb hier geen zin in op de vroege morgen. En zet de sproeikop weer aan als hint naar de vrouw. Ze begrijpt ‘m meteen of ze wil gewoon echt weg en maakt aanstalten om weer door te fietsen. ‘Nog eem ain ding’. Ik lees t tuzzen de regels. Mor dat joe en joen bruier oet mekoar holt binnen dat dut wel wat mit joe..’ Ik weet niets terug te zeggen. Als ze opstapt, en wegfietst zegt ze ‘Joe binnen n gemankeerde man…’



Verbluft blijf ik achter met sproeikop in de hand. Gemankeerde man?? Hoezo mankeer ik iets? Hoezo scheelt er iets aan me? Ja. Ik ben ook boos dat mijn broer en ik uit elkaar zijn gehaald. Ja. Die Kinderbescherming spoort niet als je een tweeling bij de geboorte uit elkaar haalt. Maar aan de andere kant het heeft me ook heel veel gebracht. Heel veel zelfs



Door het verhaal zijn mijn broer en ik naar Amerika geweest, hebben we in kranten en tijdschriften gestaan. Zijn we bij Pauw en Witteman geweest. Bij de TROS, bij de EO, bij de KRO, bij Teleac. En het wordt nog gekker want woensdag komen we op de Belgische tv en in het najaar bij Ivo Niehe in de TV-show. Wie kan dat zeggen? Hoezo gemankeerde man?



Ik word ter plekke boos. Deze week mocht ik Bert Visscher interviewen, mocht ik optreden op de veteranendag in Het Oude Wapen van Blijham, komt er dit najaar weer een boek van me uit. En word ik elke morgen wakker naast Lientje. Ik gemankeerd?? Ik ben geen gemankeerde, maar een bevoorrecht man. Een mazzelman zelfs.Lientje komt om half zes thuis. Ik maak een Griekse salade. Ik doe dat altijd met trostomaatjes. Die zijn zo lekker zoet. Eentje rolt van het keukenblad af. Als ik het tomaatje wil opvangen en buk, maak ik een rare beweging met mijn been. Een snerpende pijn schiet door mijn knie. De pijn is zo hevig dat ik spontaan begin te zweten. Ik hompel naar de kamer om even te gaan zitten. Pfff! Dat verlicht.



Ik check de pijn verbijtend mijn mail op mijn mobieltje. Een mail uit België. ‘Excuus, mijnheer Hulsegge maar het tv-optreden van u en uw broer woensdag gaat niet door. Het past helaas niet in de programmering. Groet Katleen’. Heb ik weer.Voorzichtig sta ik op en schuifel met mijn zere knie naar de keuken. Daar staat Lientje in de deur.



‘Wat hestoe wel. Bist ja net Manke Nelis…’



Erik Hulsegge



En wie die vrouw nou was? Ik heb nog steeds geen idee. Mijn geheugen laat me even in de steek.

