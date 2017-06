Graafmachine is uit het water (update)

(Foto: FPS / Richard Degenhart)

De graafmachine die vast kwam te zitten in het drijfzand in Delfzijl, is zaterdagochtend met een hijskraan uit het water gehaald.





Lees ook:

- Rijkswaterstaat doet bergingspoging gezonken graafmachine

- Graafmachine zit vast in drijfzand en verdwijnt in golven De graafmachine kwam donderdagmiddag vast te zitten. Hij werd gebruikt voor de aanleg van een broedvogeleiland. In de loop van de avond bleek dat hij niet meer te redden is.

Door: RTV Noord Correctie melden