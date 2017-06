Burgemeester in gesprek met boer die melk laat weglopen

Burgemeester Berend Hoekstra van de gemeente Leek gaat in gesprek met boer Henk Gommer uit Zevenhuizen. Gommer laat al een paar dagen zijn melk in de mestkelder lopen, omdat zuivelcoöperatie FrieslandCampina weigert zijn melk op te halen.

De burgemeester wil gaan bemiddelen en ervoor zorgen dat de melk weer wordt opgehaald.Oorzaak van het laten weglopen van de melk is de weigering van Gommer om de zogeheten Kringloopwijzer in te vullen. Met die Kringloopwijzer kunnen boeren bijhouden hoeveel nitraat, fosfaat en andere stoffen er verbruikt worden op de boerderij.Het instrument was eerst alleen verplicht voor boeren met een mestoverschot, maar sinds vorig jaar ook voor grondgebonden boeren die de mest op eigen land kwijt kunnen.