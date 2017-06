'Geen deal over minimumaantal maaltijden in Vondelflat'

Er staat geen minimum aantal maaltijden vermeld in het contract dat is gesloten tussen de Vondelflat en ouderenzorginstelling Zinn.

Dat zegt woordvoerder Marloes Lok van Zinn. Eerder vertelde directeur Berend Lugies van de Vondelflat dat Zinn wordt benadeeld, omdat bewoners van de serviceflat maaltijden afnemen van een andere cateraar. Van die benadeling lijkt nu geen sprake.Lok: 'In het contract staat omschreven op welke wijze Zinn de maaltijden levert aan de bewoners van de Vondelflat. Ook is er een prijs per maaltijd afgesproken. Maar er staat niet in hoeveel maaltijden we dagelijks moeten bezorgen bij de bewoners van deze flat.''Wij brengen de maaltijden die daadwerkelijk besteld zijn op een dag in rekening', vertelt Lok. 'Dat is een wisselend aantal.'Lok: 'Het afnemen van maaltijden is door ons niet verplicht. Dat doet de directie van de Vondelflat. In het contract staat ook niet dat wij de voorkeursleverancier van de flat zijn.' Ze is verbaasd over de commotie en vindt dat Zinn ten onrechte als partij wordt opgevoerd in de maaltijdrel.