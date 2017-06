Extra geld voor beheer en onderhoud houtsingels

Collectief Groningen West steekt vanaf volgend jaar 45.000 euro per jaar extra in de verbetering van de houtsingelstructuur van het Zuidelijk Westerkwartier.

Het extra geld moet zorgen voor een verdubbeling van het huidige beheer van 225 naar 450 kilometer houtsingel in het gebied. Bovendien wil de organisatie 100 kilometer verwaarloosde houtsingels proberen te redden door achterstallig onderhoud aan te pakken.Voorzitter Freek Nieuwenhuis van Collectief Groningen West maakte het plan bekend tijdens de opening van het nieuwe kantoor van het collectief in Aduard. Nieuwenhuis legde uit dat het collectief met het initiatief wil proberen het 'al jaren kwakkelende onderhoud van de houtsingels in het Zuidelijk Westerkwartier nieuw leven in te blazen'.Het Collectief Groningen West is sinds begin 2016 verantwoordelijk voor het agrarisch natuurbeheer in het westelijk deel van de provincie. De organisatie is ontstaan uit de agrarische natuurverenigingen De Eendracht, Stad en Ommeland en Boer & Natuur Zuidelijk Westerkwartier.Het houdt zich in het bijzonder bezig met weidevogelbeheer en landschapsbeheer in opdracht van de provincie Groningen.De organisatie heeft besloten om jaarlijks uit eigen zak 45.000 euro te investeren in uitbreiding van het singelbeheer tot 450 kilometer, een verdubbeling van het huidige aantal, en in achterstallig onderhoud aan 100 kilometer verwaarloosde singels.Bovendien wil het collectief samen met Landschapsbeheer Groningen en met steun van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier de uitvoering gaan stroomlijnen. Aangezien het uitgetrokken bedrag niet toereikend is voor het hele plan, hopen de drie partijen nog op financiële steun van de provincie.Gedeputeerde Henk Staghouwer liet zich daar niet over uit. 'Ik kom hier niet met een zak met geld maar ik neem de uitdaging wel aan, met de toezegging dat de provincie actief met jullie gaat nadenken over de opgave die hier ligt', aldus de gedeputeerde.