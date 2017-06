'Tent gebruikt als WC-papier bij camping op Grote Markt'

Op de Grote Markt in Groningen is een kartonnen camping opgezet. Mensen die voor Groninginnedag terugkomen naar de stad kunnen daar dit weekend in verblijven.

Merel Vervaart en Gooitske Bierma wonen op vijf minuten fietsen van de Grote Markt en sliepen vannacht als enigen in een van de kartonnen tenten. 'We hebben heerlijk geslapen, even lekker als in ons eigen bedje', vertellen ze.'We vonden het leuk om mee te doen, ook al wonen we er zo vlakbij. Het ruikt wel een beetje naar karton hier. De toiletten op de camping waren wel goed, alleen er is geen WC papier. Dat moest met een stukje van de tent', vertellen de dames.Mensen die vannacht nog in een tent willen slapen, kunnen zich vandaag nog aanmelden bij het VVV gebouw op de Grote Markt. 'Normaal kost het 100 euro voor twee nachten, maar dat hebben wij niet gedaan', vertellen de dames. Ze weten niet of ze deze nacht nog in de kartonnen tenten blijven slapen.Dit weekend zijn er verschillende activiteiten in de stad voor Groninginnedag. Het is een festival voor oud-studenten en Stadjers die hen naar de stad moet trekken.