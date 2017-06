Lycurgianen missen finale World League

(Foto: FIVB)

De Nederlandse volleyballers zijn er zaterdag in Australië niet in geslaagd de finale te bereiken van de Final Four van de World League (groep 2). Slovenië was in drie sets te sterk voor Oranje (25-15, 32-30, 25-20).

Lycurgus-speler Auke van de Kamp kwam in de derde set in het veld, bij de stand 17-12. Just Dronkers bleef de hele wedstrijd aan de kant.



Oranje speelt zondag nog wel een wedstrijd om de derde plek.



Vorig jaar kwam Nederland ook niet verder dan de halve finale in de World League. Oranje plaatste zich dit jaar wel voor het WK van 2018.

