Blessuregolf treft Stadsloop Appingedam

Een eerdere editie van de stadsloop (Foto: FPS/Richard Degenhart)

De Stadsloop van Appingedam moet het zaterdag doen zonder een aantal Nederlandse topatleten. Een drietal lopers heeft zich geblesseerd afgemeld voor de wedstrijd over tien kilometer.

Bij de vrouwen komt Ruth van der Meijden niet in actie. Zij is het grootste Nederlandse talent op de 10 kilometer. Jesper van de Wielen wilde in Appingedam een poging doen om onder de 28 minuten te lopen. Hij heeft alles op alles gezet om er bij te kunnen zijn, maar wil geen risico nemen. Ook routinier Koen Raijmakers verschijnt niet aan de start. De meervoudig kampioen op de tien kilometer deed de laatste jaren regelmatig mee in Appingedam.



De wedstrijdloop voor mannen en vrouwen begint zaterdagavond om half zeven.

Door: RTV Noord Correctie melden