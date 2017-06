Voetbaltoernooi ter nagedachtenis van Daniël Postema

Bij het veld van Velocitas, net buiten de stad Groningen, wordt een voetbaltoernooi gehouden ter nagedachtenis van Daniël Postema. Hij kwam in 2016 om het leven bij een verkeersongeluk in Groningen.

Gert Haak was de trainer van Postema: 'Daniel was een hele vrolijke man. Echt een familieman. Een uitzonderlijk goede voetballer. Hij hield van enorm veel gezelligheid en op het veld altijd wilde winnen. Ook de derde helft was erg belangrijk voor hem.''Het is vreselijk dat hij er niet meer is. Vanochtend werd er speciaal bij hem stilgestaan', vertelt Haak. 'Dat was echt een kippenvel moment. In de voetbalwereld zijn we allemaal vrienden van elkaar. Je gaat bij zo'n moment als vanochtend er even naar terug. Dat zie je bij iedereen.'Verschillende teams zijn aanwezig bij het toernooi, onder meer Aduard, Groningen Boys, All Star team en anderen. Haak: 'Volgend jaar is er meer tijd voor de organisatie om het wat grootser op te zetten, en dat iedereen jaarlijks stilstaat bij een fantastisch mens.'