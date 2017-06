Burgemeester bezorgd om staking waterpolitie

Burgemeester Marijke van Beek van de gemeente Eemsmond hoopt dat de staking van de waterpolitie niet te lang gaat duren. De waterpolitie staakt sinds donderdag.

Van Beek is vooral bezorgd dat als de staking langer duurt, criminelen het idee krijgen dat ze vrij spel hebben op het water.'Als burgemeester ben ik verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid, ook op het water. De waterpolitie bestaat met een reden, het is dus nodig', concludeert Van Beek.Gedurende de staking rukt de waterpolitie, gevestigd in Delfzijl, alleen uit bij spoedeisende meldingen. Controles op bijvoorbeeld afvaldump, smokkelwaar of de tijden dat schippers achter het roer staan worden niet gedaan.Van Beek: 'Zodra de uitstraling komt dat er niet gehandhaafd wordt, kun je ongewenste situaties krijgen. Ik roep daarom alle betrokken partijen op tot een oplossing te komen.'Die betrokken partijen zitten vooral in Den Haag, waar de minister moet onderhandelen met de politievakbonden. Wat kan een burgemeester uit Eemsmond dan doen? 'Ik zal in ieder geval contact zoeken met burgemeester Peter den Oudsten, als hoofd van de Veiligheidsregio en Wilma van Mansveld, directeur van de Veiligheidsregio Groningen. Zij kunnen wellicht hun contacten gebruiken om dit aan te kaarten.'Het is niet de eerste staking van de waterpolitie. In maart legden de agenten te water het werk ook al eens neer . Het conflict draait vooral een gebrek aan informatie en vertrouwen in de leiding.Van Beek zegt wel begrip te hebben voor de actie. 'Ik snap dat als onderhandelingen stuklopen, men een staking als laatste redmiddel gebruikt. Dat is ook hun recht. Maar ik hoop wel dat er snel een oplossing komt.