Groninger Scott Redding zet vijfde tijd neer in kwalificatie TT

(Foto: ANP/Vincent Jannink)

De in Groningen woonachtige motorcoureur Scott Redding heeft de vijfde tijd neergezet in de kwalificatie van de TT in Assen.





Extra kwalificatieronde

De Brit moest zich nog wel inspannen voor de kwalificatie. Op basis van de eerste drie vrije trainingen hoorde hij niet bij de snelste coureurs. Daarom moest hij een extra kwalificatieronde rijden. Die won hij.



In de uiteindelijke kwalificatie eindigde hij als vijfde, achter Johann Zarco, Marc Marquez, Danilo Petrucci en Valentino Rossi.



Redding haalde vorig jaar het podium bij de TT; toen werd hij derde. Dat meldt RTV Drenthe . Redding woont sinds kort samen met zijn vriendin in Groningen.

