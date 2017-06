Wat gebeurt er met de 298.000 papieren kraanvogels?

Het was één van de ontwerpen voor het nationaal monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de ramp met de MH17. Duizend kraanvogels voor iedere inzittende van het neergeschoten vliegtuig.

Het initiatief hiervoor kwam van Tjitske Dijkstra uit Groningen. 'Het begon met 1000 kraanvogels voor Hieke (de omgekomen collega en vriendin van Dijkstra, red.). Maar dat liep wat anders...'Uit de hele wereld werd meegevouwen. 'Ik kreeg kraanvogels uit Spanje, Duitsland, Indonesië en Afrika', herinnert Dijkstra zich.Toch kregen de kraanvogels uiteindelijk geen plekje in het nationaal monument voor de slachtoffers. Dat was even slikken voor Dijkstra. Met als gevolg dat de 298.000 gevouwen kraanvogels nu in dozen in een opslag in Kloosterburen liggen.'Ik zocht een opslagruimte die droog en muisvrij was. Die vond ik gelukkig.'Maar hoe nu verder? 'Maar er gaat wat mee gebeuren. Absoluut', zegt Dijkstra vastbesloten. 'Ideeën heb ik ook al wel. Bijvoorbeeld notitieboekjes maken met foto's van de kraanvogels en achterin het verhaal achter deze actie.'De kans dat de papieren creaties in de prullenbak belanden, is zeer klein. 'Nee, absoluut niet. Bovendien past het ook nooit in één prullenbak', lacht Dijkstra.