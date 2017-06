Maaltijdenrel: 'De service raakt steeds verder uit beeld'

'Een hele starre, rigide opstelling.' Zo omschrijft Lianne de Haan van ouderenbond ANBO de houding van interim-directeur Berend Lugies van de Vondelflat in de stad.

De bestuurder van de serviceflat sleept twee bejaarde bewoners voor de rechter, omdat die zelf willen bepalen waar ze hun eten bestellen. 'Heel erg dit', zegt De Haan in het Radio 1 programma Radar Radio 'Op de website van de Vondelflat staat dat de missie van de stichting is om bewoners zo veilig en comfortabel mogelijk te laten wonen. Maak dat eerst maar eens waar', is de opvatting van De Haan.Ze is bang dat het draait om een verdienmodel, waarvan directeur Lugies bang is dat het in gevaar komt.Zelf ontkent Lugies dat. 'Het gaat erom dat de twee bewoners individuele keuzevrijheid willen van hun maaltijden, terwijl de stichting voor een cateraar gekozen heeft. Daarmee wordt het concept van de serviceflat aangetast. Wij willen dat de rechter helderheid schept of hier sprake is van die keuzevrijheid of niet', zegt hij.Meer wil hij er niet over kwijt.De ANBO opende eerder al een meldpunt over problemen bij serviceflats en ging afgelopen week langs bij de bewoners van de Vondelflat. De Haan: 'We merken dat heel veel bewoners ontevreden zijn, maar dat niet durven te zeggen. Zij zijn toch afhankelijk, niet alleen qua maaltijden maar bijvoorbeeld ook met huishoudelijke hulp. Dat vind ik heel erg.'Tweede Kamerlid Lillian Marijnissen vroeg eerder deze week aan staatssecretaris Martin van Rijn om de maaltijdenrel op te lossen. Van Rijn ging hier niet op in. 'Ik ga hem dinsdag vragen waarom niet', aldus het SP-Kamerlid.Marijnissen wil zo snel mogelijk een oplossing voor het conflict. 'De service raakt zo steeds verder uit beeld.'Het programma Radar Radio is op Facebook een actie gestart voor de bewoners.