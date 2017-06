Expeditie Grunnen: emotionele momenten bij het krijgen van tattoo

Een sprintje trekken tegen Nelli Cooman, aardappelen eten bij Boer Geert en jenever proeven. Het was een mooie dag met bijzondere verhalen tijdens Expeditie Grunnen.

Presentator Rob Mulder dacht wel even een sprintje te kunnen trekken tegen voormalig atlete Nelli Cooman op de Nelli Cooman Games in Stadskanaal. Dat viel niet mee.De 79-jarige Ap Goeree werd verrast met een optreden van de Groningse band 'De Høksons' voor zijn verjaardag. En als kers op de taart kreeg hij nog een tattoo van zijn favoriete band. Toen hield hij het helemaal niet meer droog.- Boer Geert laat zijn aardappelen proeven- Freek Strijker verloor zijn been door een ongeluk- Boer en Boerin op weg naar trekkertrek- Jeneverfestival in de stad- en natuurlijk nog veel meer..De uitzending van Expeditie Grunnen bekijk je bovenaan dit artikel of via Uitzending gemist Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!