Chemutai wint Stadsloop in parcoursrecord

Atlete Fancy Chemutai heeft een nieuw parcoursrecord gelopen bij de Stadsloop in Appingedam.

De Keniaanse liep een tijd van 30 minuten en 23 seconden over de tien kilometer door de straten van Appingedam Dat is 20 seconden sneller dan het oude record.Bij de mannen ging de winst naar John Langat. Hij legde de wedstrijd af in 28 minuten en 5 seconden. Het was de derde keer dat Langat de snelste was in Appingedam.