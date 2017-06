Voetbaltrainer Pieter Huistra gaat aan de slag in Oezbekistan. De 50-jarige oefenmeester liet zaterdag zelf weten dat hij als assistent-coach van Shota Arveladze bij Pachtakor Tasjkent gaat werken.

Dat is de elfvoudig kampioen van Oezbekistan.Oud-voetballer Huistra was zelf van 2010 tot 2012 coach bij FC Groningen en in seizoen 2012-2013 bij De Graafschap, waarna hij in 2015 aan de slag ging als interim-bondscoach in Indonesië en als clubcoach in Indonesië, Japan en Slowakije.