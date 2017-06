Ziggo-storing in Zuidbroek duurt al vijf dagen

(Foto: RTV Noord)

Klanten van Ziggo in Zuidbroek hebben sinds afgelopen dinsdag te kampen met een storing. Daardoor is het niet mogelijk om televisie te kijken, digitale radio te luisteren, te internetten en bellen via de vaste lijn.

Ziggo meldt op de website dat het nog niet bekend is wanneer de storing is opgelost. De telecomprovider was zondagochtend niet bereikbaar voor een reactie.

Door: RTV Noord