Vandalen pontje Heemtuin hebben zich gemeld

Drie jongeren veertien en vijftien jaar die verantwoordelijk zijn voor de vernieling van het pontje in de Heemtuin van vorige week, hebben zich gemeld.

Zij zijn niet verantwoordelijk voor de vernielingen van een week eerder, waarbij onder meer brand werd gesticht.Projectleider Wietske Trouwzijl van de Heemtuin: 'Achteraf blijkt dat de vernieling van het pondje van vorige week niet te maken had met moedwillige vernieling, maar met baldadigheid. De jongens wilden indruk maken op een meisje.''In eerste instantie heb ik contact gehad met een van de ouders. Uiteindelijk hebben de drie jongens zich gisteren gemeld bij de Heemtuin', vertelt Trouwzijl. 'Ze hebben wat lopen vodden en de boel afgebroken. Ze zijn bang geworden van eerdere vernielingen en zijn op de vlucht geslagen.'Trouwzijl: 'We hebben met deze jongens gesproken en zijn een soort charmeoffensief begonnen. Laten we afspreken dat als er de volgende keer iets fout gaat, je direct naar ons toe komt. We zien dit niet als een moedwillige vernieling''De eerdere vernieling is wel moedwillig gebeurd. We willen hen nu ook oproepen om zich te melden. Op dit moment hebben we geen namen, maar we weten wel mensen die naar alle waarschijnlijkheid weten om wie het gaat. We willen graag met hen in gesprek gaan om te voorkomen dat dit weer kan gebeuren', vertelt Trouwzijl.De Heemtuin is van plan om 'keiharde maatregelen' te nemen als er weer een vernieling gebeurt.