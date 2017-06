Organist Martinikerk Wim van Beek overleden

(Foto: Rudi Diekstra / Facebook)

Organist Wim van Beek is in de nacht van vrijdag op zaterdag overleden. Hij was zestig jaar lang de organist van de Martinikerk in Groningen.





Als docent was Van Beek actief aan de muziekschool en het latere conservatorium in Groningen. Van zijn spel verschenen verschillende plaat- en cd-opnamen, vaak met oude muziek die werd opgenomen in de Martinikerk en andere historische orgels.



Gezondheidsredenen

In het najaar van 2016 maakte Van Beek bekend dat hij om gezondheidsredenen zijn functie nog diezelfde periode moest neerleggen. Onlangs werden de namen van zijn twee opvolgers bekendgemaakt.



87 jaar oud geworden

