Groninger zwaargewond bij ongeluk op Terschelling

(Foto: Dennis Venema)

Een 21-jarige Groninger is zaterdagnacht zwaargewond geraakt bij een ongeluk op Terschelling.

De man fietste door Landerum toen hij werd aangereden door een automobilist. Die ging er na het ongeluk vandoor. Het slachtoffer is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.



De politie ging met een paar eilanders op zoek naar de autobestuurder. De beschadigde auto werd even later ergens anders op het eiland aangetroffen. Uit verder onderzoek bleek dat de bestuurder een 22-jarige bewoner van Terschelling is. Hij is aangehouden en vastgezet voor verder onderzoek.

Door: RTV Noord Correctie melden