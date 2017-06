Stadjer Scott Redding valt uit in TT; Rossi wint

Motorcoureur Scott Redding uit Groningen heeft zondagmiddag de finish niet gehaald in de TT in Assen.

Redding woont sinds kort in Groningen, samen met zijn vriendin. De geboren Brit startte de TT als vijfde, maar ging twee ronden voor het einde onderuit.Toch heeft hij nog een record gevestigd tijdens zijn race: hij heeft de snelste ronde van de wedstrijd achter zijn naam staan in 1:34.617.De winst in de MotoGP in Assen ging naar Valentio Rossi. Het was de tiende keer dat de Italiaan de TT op zijn naam schreef.