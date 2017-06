Bewoners verpleeghuis zijn gedwongen naar onkruid te kijken

Het is ze een doorn in het oog. Bewoners van verpleeghuis Old Wolde in Winschoten kijken al wekenlang naar een groene wildernis in plaats van een mooie binnentuin. Gemaaid wordt er niet.

Metershoog

Het onkruid in de binnentuin in aanleg schiet metershoog de lucht in. Die binnentuin is het enige uitzicht voor bewoners op de begane grond. Maar veel verder dan een paar meter kun je niet kijken door de 'groene muur'.



Vogelhuisje

Er wordt al wekenlang herhaaldelijk gevraagd om een maaibeurt, maar ondanks een toezegging is er nog steeds niets gebeurd.



En dus wordt het vogelhuisje van een van de bewoonsters inmiddels volledig opgeslokt door het onkruid. Het was haar lust en haar leven om naar de vogeltjes te kijken, maar die zijn er al lang niet meer.



Fouten

Directeur Hennie Sanders van Oosterlengte, de eigenaar van Old Wolde, zegt dat het door stenen op de bodem niet mogelijk was om met normaal materieel te maaien.



Maar ze erkent ook dat er fouten zijn gemaakt, en dat de situatie niet langer houdbaar is. Sanders zegt toe dat er maandag gemaaid wordt.

