Derde zege op rij voor Thijmen Kupers

Thijmen Kupers is momenteel onklopbaar op de 800 meter. De atleet van Groningen Atletiek won die afstand bij de EK voor landenteams in Lille.

Hij kwam weliswaar als tweede over de streep achter Adam Kzsczot, maar de Pool werd uit de uitslag geschrapt vanwege hinderen.Kupers pakte met zijn tijd van 1.47.18 in totaal 11 punten voor het Nederlands team. Hij won in de afgelopen twee weken in Hengelo bij de FBK Games en ook de Diamond League wedstrijd in Stockholm.