Door de mand: Spreekt Ron Jans Japans?

(Foto: RTV Noord)

Kees Vlietstra, de man die elke zondag op deze plaats een mooi verhaal vertelt, zou het antwoord wel weten. Hij zou ook haarfijn het verband leggen tussen de komst van technisch manager Ron Jans bij FC Groningen en het vastleggen van de Japanse jongeling Ritsu Doan, deze week door de club.

Maar Kees is dezer dagen in het buitenland om jonge Nederlandse korfballers zo goed te maken, dat ook de komende tien jaar alle korfbalprijzen voor oranje zijn. Hij zou vermoedelijk het taalgevoel van meester Jans benadrukken, en dat koppelen aan diens Japanse periode als voetballer.



Want in de zomer van 1987 gaf Ron een memorabel afscheidsfeestje voor de selectie van Roda JC, waar hij destijds speelde. Hij hulde zich in een kimono, bijpassend hoofddeksel en huurde een restaurant af: de toen 29-jarige Jans ging op avontuur. Bij Mazda Sports in Japan.



Hij deed het andere oud-FC Groningers voor, die later ook hun geluk beproefden in het land van de rijzende zon: Jan Veenhof en Hennie Meijer. Het drietal was weinig succesvol in de Japanse eredivisie; Jans kwam niet verder dan zestien wedstrijden en maakte daarin één doelpunt.



Toch zal de man die gevoel heeft voor taal en daarmee later ook zijn brood verdiende (leraar Duits), in Japans goed geluisterd hebben. En vast nog wel weten dat een 'sakka senshu' een voetbal-speler is, en een groot talent als Ritsu Doan 'sai-noo' heet. Want Doan is al uitgeroepen tot beste Aziatische jonge voetballer. Dan moet je wel iets kunnen.



Jans, liefhebber van attractief voetbal, en als trainer verantwoordelijk voor het leukste voetbal uit de clubgeschiedenis, zal als technisch manager een aanvallende middenvelder met de snelheid en behendigheid van Doan maar wat graag in groenwit zien spelen. Hij zal er dan ook alles aan doen om ervoor te zorgen dat Ritsu zich goed voelt, en zich kan verstaan, letterlijk, met de mensen om hem heen. Want de jongeman spreekt alleen Japans.



Jans kent de voorkeuren van het kritische Groninger publiek als geen ander. En weet dat alleen attractieve spelers het tij kunnen keren. Want een kwart van de seizoenkaarthouders is inmiddels afgehaakt. Maar die hebben buiten Ron Jans gerekend. De nieuwe technische man heeft zich voorgenomen om met een handvol pure publieksspelers, desnoods uit duistere competities als de Japanse J-league, ons te verleiden toch weer de tweewekelijkse gang naar het stadion te maken.



De aanstelling van de nieuwe technisch manager valt daarom prachtig samen met het halen van Ritsu Doan. En of hij veel bemoeienis heeft gehad met deze transactie doet er eigenlijk niet zoveel toe. Hij zal ten koste van alles willen dat Ritsu Doan slaagt in Groningen. Ron Jans is deze week begonnen met Japanse les.

Door: Pieter de Hart Correctie melden