Expeditie Grunnen: 'rokken' op Rapalje Zomerfolk festival

Een 65-jarig huwelijk vieren in Delfzijl, foto schieten in Appingedam en een natuurwandeling maken. Het was weer een bijzondere zondag!

Er hing een mooie sfeer op het Rapalje Zomerfolk festival. Presentator Rob Mulder toverde zich om in een Schot en maakte indruk met zijn Ierse danspasjes.Günther en Finy uit Delfzijl zijn 65 jaar getrouwd en burgemeester Gerard Beukema kwam ze feliciteren. Ook Expeditie Grunnen was erbij en at een stukje gebak mee.- Damster Zundag in Appingedam- Marokkaanse moeder en dochter onderweg naar Suikerfeest- Tv- en internetstoring in Zuidbroek- Natuurwandeling in Oterdum- en natuurlijk nog veel meer..