Nieuw buurthuis en school laten weer op zich wachten

De gemeente Stadskanaal tilt het besluit voor het realiseren van een nieuwe multifunctionele accomodatie (MFA) in de Cereswijk over het zomerreces heen.

En dat zorgt voor boze reacties bij de inwoners van Ceresdorp, tussen Stadskanaal en Musselkanaal. Buurthuis De Stobbe en basisschool De Badde zijn volgens hen aan een nieuw onderkomen toe.



Vertrouwen weg

'Het is al jaren bezig. Telkens maken we nieuwe plannen, en telkens zijn er weer bezuinigingen', klaagt Aukje Oortwijn, bestuurslid van de wijkraad.



'Het loopt intussen al zoveel jaren. We verliezen daardoor het vertrouwen van de bewoners.'



'Tot hier en niet verder

Toch houdt Oortwijn hoop. 'We hebben een goed samenwerkingsplan met de school en welzijn. We hopen de gemeente te kunnen overtuigen dat dit echt het minimale is dat we nodig hebben.'



Lukt dat niet, dan ziet het bestuurslid het somber in. 'Dan moeten we wellicht zeggen: tot hier en niet verder. Op een gegeven moment kun je niet meer inleveren en houdt het gewoon op.'

