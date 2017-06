Rick Smit wint eerste etappe in wielermeerdaagse

Rick Smit uit Kampen is de eerste leider in de wielermeerdaagse Noordenveld Westerkwartier. Hij was in Peize de rapste van een kopgroep van tien renners.





Rijpma

Hij droeg de overwinning op aan zijn ploeggenoot Coen Rijpma. Hij kwam afgelopen dinsdag zwaar ten val in de Omloop van Bedum. Het gaat inmiddels



'In de groepsapp was ie al weer grapjes aan het maken. Dat doet me goed.' zei Smit met de gele leiderstrui om de schouders. Hij verdedigt maandagavond zijn leidende positie in de tweede etappe in Nieuw Roden.





Bas Tietema uit Zwolle werd tweede. Smits ploeggenoot Adrie Lindeman uit Assen kwam juichend als derde over de streep.



