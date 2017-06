Twee nationale roeititels voor Sophie Souwer

Sophie Souwer behaalde op de Amsterdamse Bosbaan twee nationale titels. De roeister van het Groningse Gyas won oppermachtig met Olivia van Rooijen in de dubbeltwee en voegde daar later ook nog een nationale titel aan toe in de dubbelvier.

De dubbelvier is de boot waarmee ze later dit jaar naar de wereldkampioenschappen gaat. De samenstelling van de boot met Nicole Beukers, Sophie Souwer, Olivia van Rooijen en Lisa Scheenaard die zondag het nationale kampioenschap won is nog niet defintief.Bondscoach Josy Verdonkschot wil waarschijnlijk nog kleine wijzigingen doorvoeren. De plaatst van de Groningse staat daarbij niet ter discussie.Ymkje Clevering, eveneens van Gyas, won oppermachting in de vier-zonder-stuurvrouw de nationale titel en gaat later dit jaar in deze bootsklasse naar de wereldkampioenschappen onder drieentwintig jaar.Damion Eigenberg en Just van der Endt wonnen de vierde nationale titel voor Gyas. In de lichte dubbelvier roeiden zij onbedreigd de laatste vijfhonderd meter van hun race. Luuk Adema maakte het succes van zijn vereniging compleet in de dubbeltwee met Melvin Twellaar van Aegir.Het duo was met de tweede plaats achter de Britten de beste Nederlandse ploeg in het open-Nederlandskampioenschap.