'Het verdwijnen van de pre-pack biedt mogelijkheden'

De doorstart van garnalenleverancier Heiploeg (2014) en Stichting Kraamzorg 'Het Groene Kruis' (2013) krijgt mogelijk nog een staartje.

Dat stelt de Groninger curator Jan Hein Mastenbroek. Aanleiding is een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie.Volgens het Hof van Justitie moet bij een pre-pack, het in stilte voorbereiden van een doorstart na failissement, het voltallige personeel overgenomen worden door de nieuwe eigenaar. 'De werknemer houdt bij een overname dus recht op loon en recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden', aldus Mastenbroek.Bij een faillissement ontstaat er vaak heel veel schade omdat er onrust ontstaat bij opdrachtgevers en leveranciers. Mastenbroek: 'Hierdoor gaat over het algemeen veel kapitaal verloren en het zorgt voor veel onrust onder het personeel. Die schade kun je voorkomen door een doorstart in stilte voor te bereiden.'Het in stilte voorbereiden van een faillissement heeft veel voordelen, maar er wordt ook misbruik van gemaakt erkent Mastenbroek. 'Bijvoorbeeld door personeel te lozen zonder daar een vergoeding voor te betalen.' De pre-pack als reorganisatiemiddel, het Hof van Justitie maakt daar nu korte metten mee.Het is onduidelijk wat de uitspraak van het Hof betekent voor pre-pack failissementen zoals die van Heiploeg en Het Groene Kruis . In beide gevallen ging de doorstart ten koste van tientallen arbeidsplaatsen.Mastenbroek: 'Het is uiteindelijk aan de rechters in Nederland om daar iets van te vinden. maar ik denk dat werknemers die hun baan zijn kwijtgeraakt met terugwerkende kracht recht hebben op het loon dat ze zijn misgelopen.'Mastenbroek adviseert de mensen die het betreft dan ook om de krachten te bundelen. 'Mochten ze alsnog een schadeclaim indienen bij de Staat dan acht ik de kans op succes groot. Deze uitspraak van het Hof van Justitie is in ieder geval een belangrijke, één waar mensen die ontslag hebben gekregen echt iets mee kunnen.'