Geen derde goud, wel zilver voor Kromowidjojo in Rome

Ranomi Kromowidjojo heeft het internationale zwemgala Sette Colli in Rome zondag afgesloten met zilver op de 50 meter vrije slag.

De 26-jarige Groningse moest in het Italiaanse zwembad buigen voor Pernille Blume, de olympisch kampioene van Rio 2016 uit Denemarken. Blume tikte als eerste aan in 24,13 seconden, 'Kromo' gaf als nummer twee bijna drie tienden toe (24,39). Het brons ging naar Tamara van Vliet in 25,04.Kromowidjojo had een dag eerder wel de 100 vrij gewonnen, in 53,07. Dat betekende haar beste tijd sinds haar 'gouden' race op de Spelen van 2012 in Londen, toen ze het goud veroverde in 53,00. Ze won in Rome vrijdag ook de 50 vlinder, in 25,59. Kromowidjojo had zaterdag net als een aantal andere zwemmers in Vaticaanstad een ontmoeting met Paus Franciscus.De drievoudig olympisch kampioene wil volgende maand vlammen op de WK in Boedapest. Daarna neemt Kromowidjojo een besluit over haar toekomst.