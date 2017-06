Lopster schoolstrijd definitief voorbij

Na jaren overleg is de kogel eindelijk door de kerk: de drie scholen in Loppersum Oost kunnen blijven bestaan. Daarmee is een jarenlange schoolstrijd nu écht definitief voorbij.





Kindvoorziening

De schoolstrijd begon zo'n zes jaar geleden met het plan voor een grote centrale kindvoorziening, waarbij het voortbestaan van de drie dorpsscholen werd bedreigd.



De ouders protesteerden daartegen en maakten het plan om de scholen onder te brengen in een netwerk. Dat plan gaat nu gerealiseerd worden.



Aardbevingsbestendig

De gebouwen van de drie scholen worden aardbevingsbestendig gemaakt zodat de dorpen een eigen school houden.



Ze krijgen één directeur. Dat wordt Annemarie Nienhuis, nadat Klarie Kolkena uit Westeremden deze functie tijdelijk vervulde.



