Bacuna en landgenoten schrijven geschiedenis

(Foto: Instagram Bacuna / Bewerking RTV Noord)

Leandro Bacuna heeft met Curaçao de Caribbean Cup gewonnen. In de finale was het team met 2-1 te sterk voor Jamaica. Het is de eerste prijs in de geschiedenis van het land.



Bacuna, nu actief voor het Engelse Aston Villa, speelde de hele wedstrijd. Ook twee andere oud-FC'ers Darryl Lachman en Jarchinio Antonia startten in de basis.



CONCACAF

De Caribbean Cup is het toernooi waar alle 25 landen van de Caraïbische Voetbalunie aan meedoen. Doordat het tot de laatste vier van de Cup behoorde, is Curaçao is automatisch gekwalificeerd voor de CONCACAF Gold Cup. De CONCACAF Gold Cup is het belangrijkste landentoernooi voor Noord-Amerika, Centraal-Amerika en het Caribisch gebied.

[instagram:https://www.instagram.com/p/BVyV-OhH3iK/]

