Aanleg nieuwe fietsroute is begonnen

De werkzaamheden aan de zogeheten Fietsroute Plus tussen Groningen en Haren zijn maandagochtend van start gegaan.

Vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland geven fietsers informatie over de omleidingsroute tijdens de werkzaamheden.De werkzaamheden beginnen met het verbreden van het fietspad tussen de Esserweg en de kruising met de Dilgtweg. Hiervoor worden fietsers tijdelijk omgeleid over de hoofdrijbaan van de Kerklaan.Een omleiding voor fietsers leidt soms tot verwarring, omdat de dagelijkse routine wordt verbroken. Daardoor zijn fietsers vaak geneigd hun eigen weg te zoeken, meldt VVN. De vrijwilligers van VVN geven uitleg over de omleiding, onder meer door flyers uit te delen.Fietsroutes Plus zijn extra breed en daarnaast krijgen de fietsers voorrang op de meeste kruisingen. Het moet leiden tot een snellere overtocht op de tweewielers.