Het aantal kinderen dat in Groningen wordt ingeënt daalt. De GGD Groningen maakt zich daar zorgen over.

Het is onduidelijk waarom het aantal inentingen afneemt. De GGD denkt dat het onder andere kan komen door gebrekkige kennis bij ouders. Ook zijn er bij ouders principiële bezwaren.Door kinderen jong in te enten kunnen ziektes op latere leeftijd worden voorkomen. De stelling in ons Lopend Vuur: niet vaccineren is asociaal.We waarderen het enorm dat je meepraat! Laat je mening horen via de radio (050-3188288), onze Facebookpagina of Twitter ( #opnoord ).Vrijdag was de stelling:Van de 1.344 stemmen was 67% het hiermee eens.