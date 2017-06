'Zet zonnepanelen, faunapassage en oplaadpunten bij nieuwe dubbele N33'

De nieuwe verdubbelde N33 moet een faunapassage, zonnepanelen en oplaadpunten voor elektrische auto's krijgen. Dat wil de Statenfractie van GroenLinks.

Er wordt hard gewerkt aan de plannen voor een verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam. GroenLinks, die het overigens niet eens is met die verdubbeling, springt erop in en komt met duurzame suggesties.De passage voor dieren moet ter hoogte van Tjuchem bij het Afwateringskanaal komen. Die passage moet nu al worden aangelegd met het oog op de toekomst.Verder wil de partij dat er zonnepanelenparken en oplaadpunten langs de weg komen. GroenLinks heeft de suggesties kenbaar gemaakt in een brief aan het provinciebestuur. N33 wordt volledig verdubbeld (2015)